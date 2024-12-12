مدرب فولهام يشيد بتأثير سلوت على ليفربول

أشاد البرتغالي ماركو سيلفا، مدرب فولهام، بالتأثير الكبير للهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، قبل ذهاب فريقه إلى ملعب "أنفيلد" بعد غدا السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن سلوت، الذي خلف الألماني يورجن كلوب في تدريب ليفربول هذا الصيف، قاد الفريق إلى صدارة ترتيب المسابقة بفارق 4 نقاط، بعد 14 مباراة مع وجود مباراة مؤجلة له.

وقال سيلفا، في تصريحات صحفية: "تأثير آرني سلوت كان رائعا ووصل بالفريق إلى القمة، لقد كانت التوقعات عالية وكانت كل العيون تراقبه وكيف سيندمج سريعا بعد رحيل شخصية مهمة في الفريق (كلوب)".

وأضاف سيلفا: "لقد أظهر إمكانيات عالية وتأثيرا كبيرا حتى الآن، يمكنك أن تشعر بأن جميع اللاعبين يؤدون بنفس الكفاءة".

وأوضح: "حينما تلعب بشكل جيد للغاية في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، فهذا أمر رائع بالنسبة للجميع، وآرني سلوت كان رائعا".

وجاءت هزيمة ليفربول الوحيدة هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي على يد نوتنجهام فورست في سبتمبر الماضي.

وأتم ماركو سيلفا: "أنهم الفريق الأكثر اتساقا في بطولة الدوري وهم أقوياء في أي وقت من المباراة".