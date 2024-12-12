محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد بجميع المراكز والأحياء والقطاعات





وجه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، واتخاذ جميع التدابير الوقائية للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وشدد محافظ أسيوط، في بيان اليوم الخميس، على الاستعداد لمواجهة تداعيات الشبورة المائية الكثيفة التي قد تصل إلى حد الضباب، وتؤثر على حركة التنقل في المحافظة خلال الفترة من الخميس 12 ديسمبر وحتى السبت 14 ديسمبر، مما يؤثر على الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية.

وأكد المحافظ، أنه أصدر توجيهاته بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، مشددًا على أهمية التنسيق ما بين غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء، وجميع القطاعات لمتابعة الشبورة المائية على الطرق، وتلقي أية بلاغات من المواطنين، والتعامل معها على الفور، فضلًا عن اتخاذ كل التدابير اللازمة.

ووجه أبو النصر، قيادات المحافظة ورؤساء الأحياء، والأجهزة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بمراجعة جاهزية المعدات، وفرق الطوارئ والمعدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث، ومعدات التدخل والانقاذ السريع مع مراجعة المهمات، والأدوات الخاصة بالإغاثة، فضلاً عن التنسيق مع إدارة المرور لاتخاذ التدابير اللازمة على الطرق السريعة، والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق.

وناشد المحافظ، المواطنين وسائقي السيارات وقائدي المركبات، الالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية وتوخي الحذر أثناء القيادة، خصيصًا على الطرق السريعة ليلاً وفي ساعات الصباح الأولى، لتجنب الحوادث وضمان سلامة الجميع، مشددًا على تفعيل غرف العمليات بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الفورية عند الضرورة.

وأعلنت محافظة أسيوط، عن استقبال شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارئ من خلال رقم الخط الساخن على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو رقم (2135670/ 088)، أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج الواتس والتليجرام رقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.