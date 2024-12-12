موسيماني ينفي التهكم على صن داونز

نفى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي لاستقلال طهران الإيراني تصريحات كانت قد نسبت له حملت سخرية من وضع فريقه الأسبق ماميلودي صن داونز على مستوى دوري أبطال أفريقيا.

ولم يعرف صن داونز الانتصار في أول جولتين من دوري الأبطال، ليكتفي بنقطتين الأمر الذي دفع النادي الجنوب أفريقي للاستعانة بالمدرب البرتغالي ميجيل كاردوزو الذي قاد الترجي التونسي الموسم الماضي.

وكان أحد الأشخاص قد كتب على "إكس" تصريحات منسوبة لموسيماني قال فيها: "لا يمكنني أن أعلق على وضع صن داونز فأنا الآن في إيران، لكن على أيه حال لو كان المدرب رولاني موكوينا موجودا لكان قد حصد العلامة الكاملة في مجموعته حتى الآن، فهو لا يُمس".

ورد موسيماني على ما ننسب إليه من تصريحات قائلا: "لماذا تكذب، لماذا يتعين عليك أن تقول شيء غير حقيقي، بهذه الطريقة ستفقد مصداقيتك لدى متابعيك ولدى من ذكرت اسماؤهم".

يذكر ان موسيماني الذي سبق له قيادة الأهلي لتحقيق لقبين في دوري أبطال أفريقيا، كان قد انتقل مؤخرا لتدريب استقلال طهران الإيراني.