بري وجوشا يبحثان التطورات والمستجدات في لبنان

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بحث رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، مع رئيس أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة اللواء باتريك جوشا التطورات والمستجدات في لبنان والمنطقة.

واستقبل بري، اللواء جوشا، يرافقه رئيس مكتب الاتصال في بيروت التابع لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة المقدم ديتر باشمان وعضو فريق التحليل التابع للهيئة طوني بولغر، بحضور المستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي للرئيس بري.

وجرى خلال اللقاء، استعراض تطورات الأوضاع والمستجدات في لبنان والمنطقة إضافة إلى مهام وجهود البعثة الأممية.

يذكر أن قرار وقف إطلاق النار في لبنان دخل حيز التنفيذ فجر 27 نوفمبر الماضي، وتخرق إسرائيل الاتفاق منذ سريانه بشكل يومي.