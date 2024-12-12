المحكمة العليا الأمريكية ترفض دعوى شركة نيفيديا

رفضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الأربعاء الدعوى التي أقامتها شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية (نيفيديا) لوقف الدعوى التي أقامها مستثمرون ضد الشركة بتهمة التضليل بشأن اعتمادها في الماضي على بيع رقائق الكمبيوتر لتعدين العملات المشفرة المتقلبة.

يأتي قرار المحكمة اليوم في نفس الأسبوع الذي أعلنت فيه الصين فتح تحقيق مع نيفيديا بتهمة انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار الصينية. واستمع قضاة المحكمة العليا إلى الحجج قبل أربعة أسابيع في محاولة نيفيديا إغلاق الدعوى القضائية المقامة ضدها، ثم قرروا أنهم كانوا أخطأوا في قبول القضية من البداية، ورفضوا استئناف الشركةوالسماح بمواصلة نظر قضية المستثمرين.

يذكر أن القضية ضد نيفيديا تتعلق بدعوى قضائية رفعتها شركة استثمار سويدية في عام 2018، في أعقاب انخفاض ربحية العملات المشفرة، مما تسبب في انخفاض إيرادات نيفيديا عن التوقعات وتراجع سعر سهم الشركة بنسبة 28٪.

وقالت نيفيديا إنه يجب رفض دعوى المستثمرين بسبب عدم توافقها مع قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة الصادر عام 1995 ويستهدف رفض الشكاوى التافهة ضد الشركات. ورفض قاضي إحدى المحاكم الجزئية شكوى المستثمرين، قبل أن تقرر محكمة استئناف قبولها. وأيدت حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوى المستثمرين أمام المحكمة العليا.

وفي عام 2022 دفعت شركة نيفيديا التي يقع مقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، غرامة قدرها 5ر5 مليون دولار لتسوية اتهامات وجهتها إليها هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية بالفشل في الكشف عن أن التعدين بالعملات المشفرة كان مصدرًا مهمًا لنمو الإيرادات من بيع وحدات معالجة الرسوم التي تم إنتاجها وتسويقها للاستخدام في أجهزة ألعاب الكمبيوتر. ولم تعترف الشركة بأي مخالفات كجزء من التسوية.