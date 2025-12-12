ورشة في كتاب جدة حول فلسفة التربية وتطوير بيئة تعليمية تفكر

قدمت مي الناهض ورشة عمل بعنوان "كيف نصنع بيئة تعليمية تفكر: مدخل فلسفي للتربية الحديثة"، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي في معرض جدة للكتاب 2025.

وتناولت الورشة المفاهيم التربوية لدى كبار العلماء، مرورًا بمعايير التربية وأسسها، وصولًا إلى أحدث الدراسات التي وسّعت آفاق هذا الحقل الحيوي.

وأشارت الناهض إلى أن اللافت في المشهد التربوي هو أن جميع المختصين يجمعهم هدف مشترك يتمثل في تطوير العملية التعليمية سعيًا لسعادة الفرد، مؤكدة أن التعليم يرتكز إلى ثلاث غايات رئيسية: التأهيل، والتنشئة الاجتماعية، والتذويت.

وبيّنت الناهض أن التنشئة تشمل ما يكتسبه الطفل من عادات في الملبس والمأكل وطريقة التخاطب والتعامل مع الآخرين، بينما يقصد بالتذويت حرية الإنسان في أن يفعل أو يمتنع عن الفعل.

وتضمّنت الورشة عرضًا لعدد من الدراسات التربوية تحت مسمى "المعضلات"، ومحاولة إسقاطها على بعض الإشكالات التربوية المعاصرة، بهدف قياس مدى اتساقها واستجلاء الحلول الممكنة لها، مؤكدة أن التربية عملية تقوم على الفهم والتحفيز وبناء الوعي، بما يوسّع من قابلية المتعلم لاستقبال المعرفة والتفاعل معها.

