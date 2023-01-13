رئيسا النمسا وسويسرا يبحثان دعم العلاقات الثنائية وتنشيط العمل الأوروبي المشترك

بحث الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن، اليوم، مع نظيره السويسري الجديد آلان بيرسيه في فيينا، سبل دعم العلاقات الثنائية وتنشيط العمل الأوروبي المشترك.



وقال الرئيس النمساوي -في تصريحات له اليوم الجمعة- إن زيارة الرئيس السويسري الجديد للنمسا تأتي مثل أسلافه في بداية العام وفي بداية فترة ولايته، لافتا إلى أن هذا تقليد جميل وله دلالة على العلاقة الوثيقة والثقة بين البلدين.



وكان الرئيس النمساوي قد أجرى استقبالا رسميا لضيفه السويسري ومن المقرر أن يستقبله المستشار كارل نيهمر ورئيس المجلس الوطني فولفجانج سوبوتكا ووزير الشئون الاجتماعية والصحة يوهانس راوخ في وقت لاحق.



يشار إلى أن الرئيس السويسري الجديد وصل إلى فيينا يوم أمس الخميس لإجراء محادثات مع كبار ممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.