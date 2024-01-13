مذيع إسرائيلي يطرد عضو كنيست قُدمت دعوته لإحراق غزة إلى محكمة العدل الدولية كدليل على الإبادة

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طرد مقدم برامج في القناة "13" الإسرائيلية، أمس الجمعة، عضو الكنيست عن حزب الليكود ناسيم فاتوري من الاستوديو، إثر تمسكه بموقفه الداعي لـ"إحراق غزة" والذي تم تقديمه لمحكمة العدل الدولية كأحد المشرعين الداعين لارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.

وسبق أن قدمت دولة جنوب إفريقيا، تصريح فاتوري الذي يدعو فيه إلى "إحراق غزة"، دليلا على الدعوة لارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في غزة.

وجاء هذا التصريح لفاتوري، عبر منشور على منصة إكس (تويتر سابقا) نشره في نوفمبر الماضي، ما أثار ضجة كبيرة، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وحاول فاتوري خلال المقابلة التلفزيونية تبرير تمسكه بموقفه "ما دفع مقدم البرنامج إلى طلب المغادرة منه".

وقال مقدم البرنامج لفاتوري: "شكرا جزيلا لحضوركم إلى الاستوديو الخاص بنا، وشكرا لكم على الضرر الذي ألحقتموه بإسرائيل".

والأربعاء، أعرب فاتوري عن تمسكه بهذا الموقف خلال لقاء أجرته معه إذاعة "كول باراما" الدينية الإسرائيلية.

وقال فاتوري لـ"كول باراما"، آنذاك: "أنا أتمسك بما قلته".

وكان طاقم الدفاع عن إسرائيل بمحكمة العدل الدولية حاول، الجمعة، تبرير أن هذه التصريحات لا تمثل الحكومة وقراراتها.

ودعمت جنوب إفريقيا اتهاماتها ضد تل أبيب بأدلة ملموسة من خلال الصور ومقاطع الفيديو التي قدمتها الخميس في أولى جلسات قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية".