 10 شهداء في قصف إسرائيلي على منزل يأوي نازحين جنوبي قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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10 شهداء في قصف إسرائيلي على منزل يأوي نازحين جنوبي قطاع غزة

وكالات
نشر في: السبت 13 يناير 2024 - 4:51 ص | آخر تحديث: السبت 13 يناير 2024 - 4:51 ص

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، باستشهاد عشرة فلسطينيين على الأقل، بينهم أطفال، وإصابة آخرين، مساء الجمعة، في قصف طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزل يأوي نازحين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن مدفعية جيش الاحتلال قصفت مخيمي البريج والمغازي وبلدة الزوايدة.

كما شن طيران جيش الاحتلال غارات على شارع صلاح الدين، وقرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط القطاع.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، واستهدف مناطق جنوب شرق المحافظة.

كما قصف الطيران الإسرائيلي حي الزيتون في مدينة غزة، ووصل عدد من الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي، وفق الوكالة.

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