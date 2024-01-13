الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

شددّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية عند مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل، في أعقاب استشهاد طفلين وشاب من بلدة إذنا غرب بالخليل، قرب مستعمرة «ادورا».



وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على الطرقات والشوارع الرئيسية والمؤدية إلى الطرق الالتفافية، والقريبة من المستعمرات.



كما أغلقت بلدة إذنا غرب الخليل بالبوابة الحديدية، وكافة البلدات الواقعة غرب الخليل صوريف، وترقوميا، وفي شمال الخليل جسر حلحول، وشرقها بيت عنون وسعير، وجنوبها مدخل بلدة السموع، والظاهرية، ومداخل مخيمي الفوار جنوبا، والعروب شمالا، بالإضافة الى طرق فرعية تؤدي الى الشوارع الالتفافية، وطرق رئيسية واصلة إلى أحياء وضواحي مدينة الخليل.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم السبت، استشهاد طفلين وشاب برصاص الاحتلال قرب مستوطنة أدورا غرب الخليل.



وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح السبت، إن الشهداء هم: عدي إسماعيل أبو جحيشة 17 عاما، ومحمد عرفات أبو جحيشة 15 عاما، وإسماعيل أحمد أبو جحيشة 19 عاما.



واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، بلدتي صوريف وإذنا في محافظة الخليل.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين خلال مداهمة البلدتين وفتشت عدة منازل، واستولت على أكثر من 30 مركبة.



وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ «وفا»، بأن قوات الاحتلال داهمت منازل الشهداء الثلاثة إسماعيل ومحمد وعدي أبو جحيشة، واعتقلت أحمد، والد الشهيد إسماعيل، وحطمت مركبته، واعتدت على ذوي الشهداء بالضرب المبرح، واستولت على مركباتهم.



كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين محمود داود اغنيمات (32 عاما)، وغسان رشيد من بلدة صوريف غرب الخليل، وفتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: منيب عبد الله اغنيمات وشقيقه داود، واستولت على أكثر من 30 مركبة.