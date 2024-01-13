المؤبد و15 سنة للمتهمين بقتل شاب وإصابة آخرين في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم رئيس المحكمة، حكمها في القضية رقم 5540 جنايات ثان الزقازيق لسنة 2023، بمعاقبة سمكري بالسجن المؤبد ومعاقبة نقاش بالسجن لمدة 15 سنة؛ لاتهامهما بقتل شاب والشروع في قتل 2 آخرين.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين: الأول سمكري سيارات، والثاني نقاش، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بقتل شاب والشروع في قتل اثنين آخرين، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم.

تبين من أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبا جريمتهما عمدا مع سبق الأصرار بأن بيتا النية وعقد العزم على قتل المجني عليهم، وذلك على إثر خلاف سابق، وأعدا لذلك الغرض سلاحين ناريين "بندقية خرطوش وفرد خرطوش"، وذلك علي النحو المبين في التحقيق.

فيما تم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.