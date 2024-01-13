الصين تقيد الحديث عن الانتخابات التايوانية عبر الإنترنت

اتخذ الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، إجراءات صارمة للجم النقاش عبر الإنترنت بشأن الانتخابات التايوانية.

وتصدر هاشتاج بشأن الانتخابات التايوانية مواقع التواصل الاجتماعية الصينية صباح اليوم السبت، فيما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها. وبحلول منتصف النهار، أسفرت عمليات البحث "انتخابات تايوان" عن الإشعار القائل "وفقا للقوانين واللوائح والسياسات ذات الصلة، لن يتم عرض محتوى هذا الموضوع".

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، كان بعض المحتوى بشأن الانتخابات مازال متاحا على الإنترنت بعد الظهر، رغم أنه بدا أن الكثير من المنشورات جاءت من حسابات موثوقة تابعة للدولة.

وتحظى الانتخابات الرئاسية في تايوان بمتابعة عالمية عن كثب.

ولم يتم ذكر تايوان، وهي جزيرة ذاتية الحكم تقول الصين إنها جزء من أراضيها، على الصفحات الرئيسية للمواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام الحكومية الصينية البارزة اليوم السبت، بما في ذلك صحيفة بيبولز ديلي وهي الناطق باسم الحزب الحاكم، وجلوبال تايمز.

وتحدثت الحكومة الصينية علانية بشأن أحقيتها في تايوان في الأيام الأخيرة، وأدلى دبلوماسيوها ومسئولوها ببيانات في هذا الشأن. وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج موقف بلادها في إحاطة صحفية منتظمة في بكين.