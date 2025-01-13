إيران: فرنسا وأمريكا تتحملان مسئولية عدم خرق الاتفاق بلبنان

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قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن فرنسا والولايات المتحدة تتحملان - بصفتهما دولتان ضامنتان - مسئولية عدم خرق الاتفاق في لبنان.

وأضافت الخارجية الإيرانية: "الكيان الصهيوني انتهك اتفاق وقف إطلاق النار مئات المرات في لبنان وهو لا يلتزم بأي عهد"، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وأكدت أن "الكيان الصهيوني ارتكب إبادة جماعية بغزة خلال 16 شهرا، وهذا مخز للعالم والمنظمات الدولية"، معربة عن أملهم في أن "يتخذ مجلس الأمن الأسبوع المقبل إجراءات حاسمة لوقف جرائم الكيان الصهيوني".

ونفذ جيش الاحتلال عدة ضربات استهدفت عددا من المواقع قال إنها تابعة لحزب الله في لبنان، وذلك في خرق جديد لوقف إطلاق النار.

وقال جيش الاحتلال إنه استنادا إلى ما وصفها بمعلومات استخباراتية، استهدف "مواقع لإطلاق الصواريخ وموقعا عسكريا وطرقا على الحدود مع سوريا تستخدم لتهريب الأسلحة إلى حزب الله".

كما أوضح مصدر أمنى لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الجيش هاجم معابر حدودية بين لبنان وسوريا وموقعين عسكريين آخرين "تابعين لحزب الله يوجد بهما مسلحون"، بحسب زعمه.