مقتل زعيم قومي كورسيكي سابق أثناء تشييع جنازة والدته

لقي الزعيم القومي الكورسيكي السابق آلان أورسوني حتفه رميا بالرصاص أثناء تشييع جنازة والدته اليوم الاثنين، حسبما أفادت وسائل إعلامية.

ونقلت صحيفة لوباريزيان الفرنسية عن مكتب المدعي العام قوله، إن الرجل / 71 عاما/ خر صريعا بعد ظهر اليوم، بطلقة واحدة من سلاح طويل الماسورة أُطلقت عليه من مسافة بعيدة.

وأطلق مكتب المدعي العام تحقيقا في جريمة قتل مُنظمة.

وبحسب التقارير الإعلامية، نجا أورسوني، الذي شغل أيضا منصب الرئيس السابق لنادي أيه سي أياكسو لكرة القدم، من محاولة اغتيال سابقة في عام 2008، بينما قُتل شقيقه جاي بالرصاص في عام 1983.

ولم تتضح في البداية الظروف الدقيقة المحيطة بالجريمة التي تمت في الجزيرة الفرنسية الواقعة في البحر المتوسط، التي تعاني من جرائم العصابات.

وذكرت التقارير أنه بعد مشاركته في الحركة القومية التي تناضل من أجل استقلال الجزيرة، قضى أورسوني وقتا طويلاً في فلوريدا وإسبانيا ونيكاراجوا، حيث كان مولعا بممارسة القمار.