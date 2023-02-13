السعودية: نجدد رفضنا لمشاريع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية

جددت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الإثنين، التأكيد على رفض المملكة للاستيطان في أراضي فلسطين المحتلة.

وأكدت الخارجية في بيان لها، أهمية التزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض فرص إحياء عملية السلام، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وشددت على موقف المملكة الداعم للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية ودول عربية قرارات المجلس، معتبرة أن شرعنة البؤر الاستيطانية "تحدٍّ للجهود الأمريكية والعربية، واستفزاز للشعب الفلسطيني، وستؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد".

ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة، و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا متصاعدا، ازدادت حدته خلال العام الجاري بمقتل وإصابة فلسطينيين وإسرائيليين.