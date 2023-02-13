بشار الأسد لمسؤول أممي: ضرورة إدخال المساعدات العاجلة إلى كل مناطق سوريا

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الإثنين، ضرورة إدخال المساعدات إلى المناطق السورية كافة.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الأسد، مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، والوفد المرافق له، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).



وجرى خلال اللقاء الحديث عن تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا، والاحتياجات الإنسانية الطارئة للشعب السوري لتخطي هذه التداعيات، بحسب (سانا).



وأشار جريفيث، إلى الاستجابة السريعة للحكومة السورية في أعمال الإنقاذ والإغاثة، وأكد أن الأمم المتحدة تعمل من أجل دعم جهود الإغاثة وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسوريين.



وأكد الرئيس الأسد لجريفيث، ضرورة إدخال المساعدات العاجلة إلى كل المناطق في سوريا، بما فيها المناطق التي تخضع للاحتلال وسيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة.



كما شدد على أهمية أن تركز الجهود الدولية أيضاً على المساعدة في إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا، لأن ذلك يشكل ضرورة ملحة لاستقرار الشعب السوري وعودة اللاجئين السوريين إلى مدنهم ومناطقهم.



وأشارت (سانا)، إلى وصول جريفيث إلى مدينة حلب للاطلاع على واقع الأحياء المتضررة جراء الزلزال.



وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، مع جير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا والوفد المرافق، الجهود التي يمكن القيام بها لتعزيز دور المنظمة الدولية في الاستجابة للآثار المدمرة التي خلفها الزلزال في سوريا، مع التأكيد على ضرورة عدم تسييس الشأن الإنساني واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.



ووفقا لوكالة (سانا)، أكد بيدرسون استعداده للقيام بكل ما بوسعه لمساعدة سوريا على تخطي آثار هذه الكارثة.



وأكد المقداد، حرص سوريا على تقديم كل ما تستطيع من دعم للمتضررين من الزلزال، وعلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل محتاجيها في كل المناطق دون أي تمييز.



وشدد على ضرورة رفع كل الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، في إشارة إلى العقوبات الدولية.