تركيا: حجم خسائر الزلزال تقدر بنحو 84 مليار دولار

قدر اتحاد الشركات والأعمال في تركيا، اليوم الاثنين، حجم خسائر الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين الماضي، بنحو 84 مليار دولار، وفقا لما نشرته قناة "العربية" السعودية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتمكنت فرق الإنقاذ التركية، أمس الأحد، من إنقاذ طفل (7 أعوام) من تحت الأنقاض بولاية هطاي بعد 163 ساعة من وقوع الزلزال، وفق ما أعلنت وكالة "الأناضول" التركية.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية، إن فرق إنقاذ من روسيا وقجيزستان وبيلاروسيا انتشلت رجلاً على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى منهار، في عملية استغرقت أكثر من 4 ساعات، ونشرت مقطعاً مصوراً لرجال الإنقاذ وهم يسحبون رجلاً من تحت الأنقاض ويحملونه بعيداً.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 35 ألفاً، ويبدو أنه قابل للزيادة مع تضاؤل فرص العثور على ناجين.