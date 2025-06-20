دانون: صبرنا نفد وتحركنا ضد إيران جاء بعد استنفاد كل الوسائل

إسرائيل تتهم إيران بمحاولة اغتيال نتنياهو وترامب وتنفيذ هجمات ضد أهداف مدنية

المدنيون الإسرائيليون يعيشون تحت التهديد اليومي وإيران تستهدف المستشفيات

خامنئي دعا مرارًا لإبادة إسرائيل وتحركنا عسكريًا كان ضرورة دفاعية





اتهم داني دانون، مندوب إسرائيل الدائم لدى مجلس الأمن، إيران بالوقوف وراء هجمات دامية ومحاولات اغتيال طالت قادة دوليين، مشددًا على أن بلاده تقوم "بالعمل القذر" نيابةً عن العالم بأسره، في مواجهة ما وصفه بـ"الرؤية الإجرامية" التي تتبناها طهران تجاه إسرائيل والمنطقة.

وقال دانون خلال كلمته في جلسة طارئة لمجلس الأمن، الخميس 20 يونيو، إن "حكومة إيران حاولت اغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، ووراء مقتل عدد كبير من الإسرائيليين في أنحاء متفرقة من العالم". وأضاف: "إسرائيل ليست الهدف الوحيد، لكنها الهدف الأول في مشروع إيران الدموي، ولن تكون الأخيرة إذا لم يتم وقفها".

وتابع مندوب إسرائيل: "نحن نؤدي العمل القذر بالنيابة عن العالم كله.. تحركنا العسكري ضد إيران كان الملاذ الأخير بعد استنفاد كل السبل السياسية والدبلوماسية"، داعيًا المجلس إلى "وقف هذه المهزلة الإيرانية".

وشن دانون هجومًا حادًا على النظام الإيراني، قائلًا إن "المدنيين في إسرائيل يتوجهون إلى الملاجئ بشكل يومي، بينما إيران تطلق الصواريخ على مستشفيات تخدم الملايين"، مؤكدًا أن ضربات بلاده موجهة ضد منشآت عسكرية وتتخذ التدابير اللازمة لتفادي استهداف المدنيين.

وأضاف: "إيران توسّع قدراتها الباليستية بشكل متواصل، وتعمل على تطوير صواريخ بمدى يتجاوز 4 آلاف كيلومتر، في وقت يواصل فيه المرشد الأعلى علي خامنئي دعواته المتكررة لإبادة إسرائيل".

وهاجم دانون بعض أعضاء المجلس الذين أدانوا التصعيد الإسرائيلي، قائلاً: "كيف تأتون وتطلبون التعاطف ودماء الأبرياء تقطر من بين أياديكم؟"، في إشارة إلى دعمهم الضمني - بحسب تعبيره - لأجندة إيران.

وختم كلمته بالتحذير من التراخي في مواجهة طهران، قائلًا: "لقد نفد صبرنا، وعلى هذا المجلس تحمّل مسؤولياته قبل أن تتوسع دائرة الاستهداف الإيراني لتطال الجميع".