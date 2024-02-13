تحديد الأندية الأربعة في مرحلة حسم لقب دوري سيدات اليد

حسمت أندية الأهلي، الزمالك، الشمس وسموحة تأهلها لمرحلة حسم لقب دوري سيدات اليد.

وتأهلت سيدات الأهلي مرحلة حسم اللقب بالعلامة الكاملة بـ 6 نقاط بسبب الفوز في المرحلة الترتيبية على الثلاثي المنافس ذهابا وإيابا.

وتقام مرحلة الدور النهائي لتحديد المراكز من الأول إلى الرابع من دورتين مجمعتين، تقام الدورة الأولى خلال أيام 20 و21 و22 فبراير الجاري على صالة الزمالك، ثاني ترتيب المرحلة الترتيبية، فيما الدورة الثانية تقام على صالة الأهلي أيام 14 و15و 16 مارس.

ولا يوجد تعادل في احتساب نتائج الدورتين المجمعتين، إذ لا بد من تحديد فائز، ففي حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل يتم لعب رميات الـ 7 متر لتحديد الفائز، ويحصد الفريق الفائز في الوقت الأصلي على 3 نقاط بينما الخاسر بلا نقاط.

أما في حال انتهاء المباراة بالتعادل وتم اللجوء لرميات ترجيحية، يحصد الفائز نقطتين والخاسر نقطة واحدة.