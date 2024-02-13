 تحديد الأندية الأربعة في مرحلة حسم لقب دوري سيدات اليد - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 فبراير 2024 11:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تحديد الأندية الأربعة في مرحلة حسم لقب دوري سيدات اليد

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 11:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 11:13 م

حسمت أندية الأهلي، الزمالك، الشمس وسموحة تأهلها لمرحلة حسم لقب دوري سيدات اليد.

وتأهلت سيدات الأهلي مرحلة حسم اللقب بالعلامة الكاملة بـ 6 نقاط بسبب الفوز في المرحلة الترتيبية على الثلاثي المنافس ذهابا وإيابا.

وتقام مرحلة الدور النهائي لتحديد المراكز من الأول إلى الرابع من دورتين مجمعتين، تقام الدورة الأولى خلال أيام 20 و21 و22 فبراير الجاري على صالة الزمالك، ثاني ترتيب المرحلة الترتيبية، فيما الدورة الثانية تقام على صالة الأهلي أيام 14 و15و 16 مارس.

ولا يوجد تعادل في احتساب نتائج الدورتين المجمعتين، إذ لا بد من تحديد فائز، ففي حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل يتم لعب رميات الـ 7 متر لتحديد الفائز، ويحصد الفريق الفائز في الوقت الأصلي على 3 نقاط بينما الخاسر بلا نقاط.

أما في حال انتهاء المباراة بالتعادل وتم اللجوء لرميات ترجيحية، يحصد الفائز نقطتين والخاسر نقطة واحدة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك