بلاك روك تعدل حقوق العملاء الأفراد في التصويت بالشركات التي تستثمر أموالهم فيها

اتخذت شركة الاستثمار المالي وإدارة الأصول الأمريكية بلاك روك أكبر خطوة لها في اتجاه منح عملائها الأفراد سلطة أكبر في تحديد كيفية تصويت ممثلي بلاك روك في اجتماعات الشركات التي تستثمر فيها أموال هؤلاء العملاء.

تأتي هذه الخطوة بعد الانتقادات التي تعرضت لها خلال العامين الماضيين بدعوى أن الشركة تمارس تأثيرا كبيرا على قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية في الشركات.

وقالت بلاك روك في بيان اليوم الثلاثاء إنها ستوسع نطاق برنامجها المعروف باسم "خيار التصويت" ليشمل ملايين المستثمرين الأفراد الذين تدير أصولا لهم بقيمة 200 مليار دولار تقريبا. وسيبدأ المستثمرون تلقي المعلومات بشأن المشاركة في برنامج "خيار التصويت" اعتبارا من 14 فبراير الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن راشيل أجويري رئيسة قطاع "آي شير" الاستثماري في بلاك روك قولها في بيان "أطلقنا خيار التصويت منذ عامين بهدف زيادة ديمرقراطية الاستثمار والسماح لمزيد من المستثمرين بالتصويت في الشركات" التي تستثمر فيها بلاك روك أموالهم.

ويسمح برنامج خيار التصويت للمستثمرين بالاختيار من بين 6 عمليات تصويت على السياسات في الشركات المعنية أو استمرار تفويضهم للشركة بالتصويت نيابة عنهم.

يذكر أن بلاك روك تدير أصولا بأكثر من 10 تريليونات دولار حتى نهاية العام الماضي. وقالت الشركة إنها تعتزم السماح لأصحاب اصول تصل قيمتها إلى 6ر2 تريليون دولار بالمشاركة في برنامج خيار التصويت. وحتى 29 ديسمبر الماضي اختار مستثمرون يمتلكون أصولا بقيمة 600 مليار دولار بما يعادل 6% من إجمالي أصول بلاك روك التصويت على القرارات.