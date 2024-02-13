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قيادي بحماس ينفي وجود وفد من الحركة في القاهرة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 6:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 6:13 م

قال مصدر قيادي في حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد أي وفد من الحركة في القاهرة حاليا.

وأضاف المصدر، خلال تصريحات لشبكة "الجزيرة" الإخبارية: "لا نزال ننتظر نتائج الاجتماعات الجارية في القاهرة، والاتصالات مستمرة مع الوسطاء".

ويأتي ذلك فيما استضافت القاهرة اجتماعا رباعيا بمشاركة قطرية أمريكية إسرائيلية؛ لمناقشة التهدئة بقطاع غزة، بالتزامن مع تواصل التحذيرات الدولية من خطط قوات الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح مدينة رفح المكتظة بالنازحين جنوب القطاع.

وأفاد مصدر مصري رفيع المستوى، عصر اليوم الثلاثاء، ببدء الاجتماع الرباعي لمناقشة التهدئة بقطاع غزة. وقال المصدر في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" إن الاجتماع يبحث الإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، ووقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب القاهرة الإخبارية، فإن الاجتماع يشمل بجانب المسئولين المصريين كل من مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه"، وليام بيرنز، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن، ومدير جهاز الموساد الإسرائيلي، ديفيد برنياع.

كانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت ظهر اليوم، بأن وفدا إسرائيليا برئاسى برنياع غادر تل أبيب متوجها إلى مصر للمشاركة فى «اجتماعات القاهرة».

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