مزارعون بلغاريون يغلقون طرقا رئيسية ويسكبون الحليب خلال احتجاجاتهم بصوفيا

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نظم مزارعون بلغاريون احتجاجات كبرى في العاصمة صوفيا اليوم الثلاثاء للمطالبة باستقالة وزير الزراعة كيريل فاتيف، والمزيد من الدعم وإجراء مراجعات على الاتفاق الأخضر للاتحاد الأوروبي.

وشارك مئات المزارعين ومربيي الحيوانات المنتمين إلى 26 منظمة زراعية، ومن بينهم منتجو الألبان والفواكه والخضراوات، في إغلاق طريقين رئيسيين فيما احتشدوا أمام مبنى مجلس الوزراء.

وسكبوا الحليب في الشوارع كجزء من الاحتجاج.

وأفادت قناة "بي تي في" التلفزيونية بوقوع اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، حيث حاول رجال الشرطة منع المزارعين الغاضبين من دخول مبنى الحكومة.

وقال متظاهرون إن رئيس الوزراء نيكولاي دينكوف رفض طلبهم لعقد اجتماع.

وتم توقيع اتفاق مساء أمس الاثنين بين الحكومة والغرفة الزراعية البلغارية، وهي منظمة شاملة، لتعويض المزارعين الذين يكافحون لمنافسة أسعار واردت الحبوب من أوكرانيا.

ولا تمثل الغرفة الزراعية البلغارية المزارعين الذين تظاهروا أمام مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، وهم يصرون على مواصلة الاحتجاجات.