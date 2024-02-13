حماس تدعو الأمم المتحدة إلى التحرك فورا لحماية النازحين ومجمع ناصر الطبي

قالت حركة المقاومة «حماس»، إن «تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب البوابة الشمالية لمستشفى ناصر في خانيونس، والطلب من النازحين مغادرته، يُنذر بعزم الاحتلال الصهيوني الإرهابي ارتكاب جريمة بحق المواطنين النازحين في المستشفى، الذين يتعرضون لإطلاق نار مستمر، طوال الأيام الماضية، من قبل قناصة الاحتلال الفاشيين القتلة».



ودعت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التحرك الفوري لحماية النازحين ومجمع ناصر الطبي؛ الذي يتعرض لتهديد مباشر من قوات الاحتلال، في وقت يعاني فيه من نقص حاد في المستلزمات الطبية والدوائية.



وأمس الاثنين، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن قناصة إسرائيليين قتلوا سبعة مواطنين، وأصابوا 14 من أفراد الطواقم والنازحين داخل ساحات مجمع ناصر الطبي في خان يونس، بجنوب القطاع.



وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة، إن مياه الصرف الصحي تغمر قسم الطوارئ، وتعوق عمل الطواقم في مجمع ناصر الطبي، الأكبر في جنوب غزة، مضيفًا: «ونخشى امتدادها إلى أقسام الأشعة»، وفق ما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي».



وأكدت الوزارة الحاجة لحماية الطاقم الفني للتحرك في ساحات مجمع ناصر الطبي لإصلاح شبكة الصرف الصحي، مشيرة إلى أنه «لا يستطيع أحد التحرك في ساحات المجمع».



وذكر القدرة، أن الأسقف المعلقة في أقسام المبيت والعمليات سقطت نتيجة الانفجارات المحيطة بالمجمع.