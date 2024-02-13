مسئول أممي: لا نثق في ادعاءات الجيش الإسرائيلي بإتاحة ممرات آمنة في قطاع غزة

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قال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان السفير هيثم أبو سعيد إن إسرائيل تستهدف ترحيل الفلسطنيين من غزة؛ حتى يسهل عليها بناء مستوطنات عديدة في القطاع.

وأكد أبو سعيد - في تصريحات لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن الجيش الإسرائيلي يمارس "القتل المتعمد وعمليات التطهير العرقي، بحق الأطفال والنساء في قطاع غزة".

وأشار إلى أن محاولة اجتياح إسرائيل لرفح ؛الفلسطينية تمثل تهديدا لحياة نحو 1.3 مليون نازح، مضيفا "لا نثق في ادعاءات الجيش الإسرائيلي بإتاحة ممرات آمنة في قطاع غزة، وفي الوقت نفسه قوات الاحتلال تقوم بقطع الطرق المؤدية إلى أماكن توزيع المساعدات عن أهالي قطاع غزة".

ولفت إلى أن البرامج الزراعية في غزة تواجه وضعا كارثيا بسبب تنفيذ الجيش الإسرائيلي سياسة الأرض المحروقة.

وتطرق رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان إلى أن إسرائيل تفرض حصارا اقتصاديا على الفلسطينيين في غزة؛ ما أدى إلى انتشار المجاعة.