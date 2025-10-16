سعد شلبي: الخطيب ضحّى بقراره استجابة لرغبة الجمعية العمومية

دعا سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أعضاء الجمعية العمومية إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية أكتوبر الجاري، مؤكدًا أن النادي استعد جيدًا لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وتحت إشراف قضائي كامل.

وقال شلبي، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة CBC، إن شعار الأهلي التاريخي "الأهلي فوق الجميع" يظل راسخًا في كل المواقف، مشيرًا إلى أن محمود الخطيب رئيس النادي الحالي قدّم تضحية كبيرة بالتراجع عن قراره بعدم الترشح استجابة لرغبة الجمعية العمومية.

وأوضح شلبي أن ما يُثار حول فوز الخطيب وياسين منصور وخالد مرتجي بالتزكية غير صحيح ومخالف للائحة النظام الأساسي للنادي، مشددًا على أن عدم ترشح بعض الأسماء يعكس ثقة الجمعية العمومية في الخطيب وقائمته.

وأضاف المدير التنفيذي أن الأهلي سيشهد انعقاد جمعيتين عموميتين خلال أقل من شهر للمرة الأولى في تاريخه، مشيرًا إلى أن النصاب القانوني للجمعية الانتخابية يكتمل بحضور 5 آلاف عضو على الأقل يوم 31 أكتوبر، بينما في اليوم الأول يتطلب اكتمال النصاب حضور 50% +1 من إجمالي الأعضاء، وهو أمر صعب نظرًا للعدد الكبير من أعضاء الجمعية.

وأشار شلبي إلى أن الجمعية العمومية الأخيرة شهدت حضور 9322 عضوًا، ما يعكس تفاعل الأعضاء وثقتهم في منظومة النادي، مؤكدًا أن الاستقرار الإداري الذي تمنحه الجمعية العمومية يعد أحد أسباب قوة الأهلي في التفاوض على عقود الرعاية.

واختتم شلبي تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي اتخذ جميع الإجراءات لتسهيل العملية الانتخابية، مع إشراف قضائي من النيابة الإدارية، إلى جانب توفير وسائل نقل للأعضاء من جميع الفروع، مضيفًا أن النادي يظل نموذجًا في التنظيم والالتزام ويواصل أداء دوره الوطني بدعم المنتخبات من خلال لاعبيه في مختلف الألعاب.