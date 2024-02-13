فلسطين توقع على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية

وقعت فلسطين، اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، ومقره مدينة عمان بالأردن.

ووقع عن الجانب الفلسطيني السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية، فيما وقع باسم الجامعة العربية السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون القانونية.

جدير بالذكر أن هدف المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية" هو تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في مجال السياسات الاجتماعية والحد من الفقر بمختلف أبعاده.

ويتم تمويل البرامج والأنشطة والفعاليات التي ينظمها المركز من مساهمة حكومة دولة المقر (توفير مقر للمركز وتجهيزه وتزويده بموظفين محليين)، الدعم المخصص من الدول المانحة، الدعم المقدم من وكالات الأمم المتحدة، ومساهمات وهبات وتبرعات مؤسسات التمويل العربية والدولية التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

ويدخل النظام الأساسي للمركز العربي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه من قبل 7 دول، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه، وذلك عملاً بالفقرة (2) من المادة (12) منه.

وتعتبر دولة فلسطين ثالث دولة عربية توقع على هذا النظام بعد تونس والأردن.