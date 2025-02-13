سوريا: دعوات الحوار الوطني لن تتضمن أي شخص تلطخت يداه بدماء السوريين

أكد المتحدث باسم لجنة الحوار الوطني في سوريا حسن الدغيم، اليوم الخميس، أن الدعوات إلى المؤتمر لن تبنى على أساس ديني أو طائفي أو حزبي، ولن تتضمن أي شخص "تلطخت يداه بدماء السوريين".

وقال الدغيم، في مؤتمر صحفي عقد في دمشق اليوم، إن اللجنة سوف تعقد ورشات عمل وجولات تعقد في المحافظات للقاء مع المكونات المجتمعية، ولن يكون هناك دعوة لأي شخصية على أساس ديني أو عرقي أو طائفي أو حزبي وسوف يتم دعوة الأفراد ولن يتم دعوة "أي شخص تلطخت يداه بدماء السوريين".

وأشار إلى أن موعد انعقاد المؤتمر الوطني متروك للنقاش مع المواطنين وزيارة المحافظات والرؤى، وتقديم أوراق العمل وعندما تنضج هذه الأوراق سيتم تحديد موعد انطلاقه.

ولفت إلى أن الهدف من المؤتمر هو مناقشة مختلف القضايا من الإعلان الدستوري المؤقت إلى لجنة الحوار وصولا إلى العدالة الانتقالية.

وبشأن توجيه دعوة إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، قال الدغيم: "قسد لا تمثل العرب أو الأكراد أو التركمان وهي ممثل عسكري ومهمة هذا الحوار بالدرجة الأولى هو صياغة وجهات نظر بين السوريين".