أعلنت السلطات في مالاوي، اليوم الأربعاء، أن حصيلة ضحايا موجة الفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخرا ارتفع إلى 45 شخصا، في الوقت الذي حذرت فيه هيئة الأرصاد الجوية من احتمال هطول المزيد من الأمطار الغزيرة من جراء الإعصار المداري "إيداي".

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث أن أشخاصا من أكثر من 15 ألف أسرة نزحوا عن منازلهم، وتم إقامة مخيمات لاستقبال النازحين.

وحذرت "إدارة التغير المناخي والأرصاد الجوية" من أنه من المتوقع "سقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية" بداية من يوم غد الخميس وليومين تاليين، وفقا لتطور الإعصار المداري "إيداي" في الجارة موزمبيق.

وأضافت السلطات أنه من المحتمل أن تشهد المناطق الجنوبية من البلاد "رياحا مدمرة، وفيضانات، واضطرابات كبيرة في حركة السفر"، بعد أن لقى أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم من جراء الفيضانات في مالاوي عام 2013 .