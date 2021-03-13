بلغ إجمالي عدد جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا التي تم تلقيح الأشخاص بها في المكسيك حتى الآن 78ر3 مليون جرعة، بحسب بيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في البلاد بـ 157 ألفا و705 جرعة يوميا . وعلى أساس هذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر لتطعيم 75 فى المئة من السكان وبدأت حملة التطعيم في البلاد قبل نحو 12 أسبوعا في البلاد.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المكسيك 16ر2 مليون إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 193 ألفا و 851 حالة . ومضى حاليا عام واحد وأسبوعان على تسجيل أول إصابة بالفيروس في المكسيك.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسائل تقديرية ، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.