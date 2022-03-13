الدفاع الروسية تعلن تدمير مقر قيادة ميداني أوكراني بضربات دقيقة

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، تدمير مركز ميداني للقيادة التابعة للقوات الأوكرانية فى ضواحي العاصمة كييف.

وقال كوناشينكوف -فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"- إن القوات المسلحة الروسية نفذت عملية تدمير ناجحة للموقع الميداني الأوكراني باستخدام قذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة.

على صعيد متصل، أعلن الجيش الروسي إخراج 3687 منشأة عسكرية أوكرانية عن الخدمة، وتدمير نحو 100 طائرة و128 مسيرة.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق، أن القوات المسلحة الروسية دمرت حوالي 3 آلاف منشأة عسكرية أوكرانية، نتيجة ضربات شنتها ضد منشآت البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.