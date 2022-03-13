نيويورك تايمز: الصحفي الأمريكي الذي قُتل في أوكرانيا غير مكلف بأي عمل لصالحنا

أصدرت صحيفة «نيويورك تايمز» بيانًا، مساء اليوم الأحد، ردًا على مقتل الصحفي الأمريكي برنت رينو، في أوكرانيا، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد.



وأعربت الصحيفة في بيانها عن عميق حزنها بشأن وفاة الصحفي الأمريكي، موضحة أن الراحل كان مصور فيديو موهوب، وساهم في العمل لصالح «نيويورك تايمز»، على مدار السنوات الماضية.



وأشارت إلى أن الصحفي لم يكن مكلفًا بأية أعمال خاصة للجريدة في أوكرانيا، على الرغم من إسهاماته لـ«نيويورك تايمز» وأحدثها في عام 2015، موضحة أن التقارير أفادت بعمله في الصحيفة؛ لأنه كان يرتدي بطاقة تعريفية تابعة للصحيفة، أصدرت منذ سنوات عدة.





Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine. pic.twitter.com/K11eW685yr — NYTimes Communications (@NYTimesPR) March 13, 2022





وقال رئيس الشرطة في منطقة كييف، أندريه نيبيتوف، إن القوات الروسية قتلت في إربين صحفيًا من نيويورك تايمز، وأصابت صحفيًا آخر، وذلك حسبما نشرت وكالة «إنترفاكس» الأوكرانية، مساء الأحد.



وكتب «نيبتوف» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد: «الغزاة يقتلون الصحفيين والإعلاميين الدوليين الذين يحاولون إظهار الحقيقة بشأن الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا».



وتابع: «اليوم، قُتل مراسل يبلغ من العمر 51 عامًا، وكان يعمل بصحيفة نيويورك تايمز المشهورة عالميًا بالرصاص في إربين»، مضيفًا: «أصيب صحفي آخر، وحاليا يحاولون إخراج الضحية من منطقة القتال».



كما نشر بطاقة هوية صحفية تحريرية وجواز سفر، تفيد بأن القتيل صحفي فيديو، ومواطن أمريكي يدعى برنت رينو.