نتنياهو: لم ننهِ المعركة بعد ومصممون على الدفاع عن أنفسنا

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن «المعركة لم تنتهِ بعد»، مشيرًا إلى أن «تل أبيب مصممة للدفاع عن نفسها.

وبحسب ما نشرته وكالة «صدى نيوز» الفلسطينية، اليوم الاثنين، جاء ذلك خلال كلمة له في افتتاح فعاليات ذكرى القتلى الإسرائيليين.

وزعم نتنياهو في كلمته، أن «الطيارين الإسرائيليين يجوبون سماء الشرق الأوسط، ويتمتعون بتفوق جوي كامل على المحور الإيراني».

وأضاف: «منذ هجوم 7 أكتوبر يوجه الجيش وأجهزة الأمن ضربة تلو الأخرى لأعدائنا، واليوم لدينا القوة والعزيمة للرد على أعدائنا»، وفق ادعائه.

وأمس، حذر مسئول عسكري إسرائيلي بارز من «ضربات قاسية للغاية على إيران ستلحق بها خسائر فادحة»، في حال فشل المفاوضات وانهيار وقف إطلاق النار.

وتنتهي هذا الأسبوع هدنة في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بينما لم يحدد بعد موعد جولة أخرى من المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وقال مسئول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة «معاريف»، إن الجيشين الإسرائيلي والأمريكي «على تنسيق وثيق».

ومؤخرا زار قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر إسرائيل، حيث التقى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، للتنسيق حول احتمال انهيار وقف إطلاق النار مع إيران بشكل مفاجئ.

وقال المسئول للصحيفة الإسرائيلية: «نحن والأمريكيون على أهبة الاستعداد لهذا الاحتمال. إذا ما استدعى الأمر استئناف القتال فنحن نعرف ما يجب فعله. نحن منسقون، والضربة التي ستوجه ستكون قاسية للغاية وستلحق بالإيرانيين خسائر فادحة».

وأكدت المسئول، الذي لم تكشف «معاريف» هويته، «تحديث قائمة الأهداف»، موضحا أنها ستشمل منشآت الطاقة الإيرانية هذه المرة.

واعتبر أن «إيران تدخل المفاوضات وهي في حالة إنهاك شديد وبقدرات أقل بكثير، كما أن اقتصادها ضعيف، وبدأت تدرك حجم الخسائر التي تكبدتها».