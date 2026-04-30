تمديد تعليق رحلات لوفتهانزا الألمانية إلى تل أبيب خلال يونيو

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" أعلنت، الخميس، أنها لن تستأنف رحلاتها من وإلى تل أبيب خلال يونيو المقبل، فيما استأنفت شركة "الاتحاد" الإماراتية تسيير رحلاتها إلى إسرائيل.

ووفق هيئة البث، أفادت مجموعة لوفتهانزا، إحدى أكبر شركات الطيران في أوروبا، "بأنها لن تستأنف تشغيل رحلاتها الجوية إلى إسرائيل ومنها خلال يونيو المقبل، في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة".

وأوضحت الشركة، أن "إمكانية إعادة تشغيل بعض الرحلات تبقى قائمة مع بداية الشهر، لكنها مشروطة بتحسن الأوضاع الأمنية وتقييمات السلامة المستمرة"، وفق المصدر نفسه.

يشار أن عشرات شركات الطيران الدولية أعلنت تعليق رحلاتها من وإلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب، بعد الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران في 28 فبراير الماضي، وتم تمديد التعليق منذ ذلك الحين.

وفي السياق ذاته، لفتت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن شركة "إير فرانس" الفرنسية أعلنت في وقت سابق تأجيل استئناف رحلاتها بين باريس وتل أبيب حتى 10 مايو، في خطوة تعكس الحذر الذي تبديه شركات الطيران الأوروبية تجاه الوضع الأمني".

في المقابل، أوضحت الهيئة أن شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية استأنفت تشغيل رحلاتها بين أبو ظبي ومطار "بن غوريون"، مع جدول رحلات يشمل رحلتين يوميا، "ما يشير إلى تباين في قرارات شركات الطيران الدولية".

وأضافت أن شركة "سمارت وينجز" التشيكية، "أعلنت نيتها استئناف رحلاتها اعتباراً من 16 مايو، بمعدل 7 رحلات أسبوعيا، مع التأكيد على متابعة التطورات الأمنية والالتزام بتعليمات الجهات المختصة".

كما أشارت شركة الطيران منخفض التكلفة "ويز إير"، أن تعليق رحلاتها سيستمر على الأقل حتى 4 مايو، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على قطاع الطيران المرتبط بالمنطقة، وفق هيئة البث.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل الجاري، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وفي 11 أبريل الجاري، استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ليعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 الشهر ذاته تمديد الهدنة بناء على طلب باكستاني دون تحديد سقف زمني.



