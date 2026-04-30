إيران: نعتزم تطبيق نموذج إدارة جديد في مضيق هرمز دون تدخل أمريكي

أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الخميس، أن بلاده تعتزم تطبيق نموذج إدارة جديد في مضيق هرمز، لا يكون للولايات المتحدة أي دور فيه.

جاء ذلك في منشور له على منصة "إكس" الأمريكية بمناسبة "اليوم الوطني للخليج (العربي) الفارسي".

وقال قاليباف: "عام 1622، طردنا المستعمرين الأوروبيين من الخليج بعد 115 عاما من الاحتلال، ونحتفل بيوم الخليج الفارسي تكريما لهذا الانتصار".

وأضاف "واليوم، ومن خلال تطبيق إدارة جديد في مضيق هرمز، ستوفر إيران لنفسها ولجيرانها نعمة مستقبل ثمين خال من الوجود والتدخل الأمريكي"، دون مزيد من التوضيحات حول طبيعة هذا النموذج وآليات تطبيقه.

وعقب فشل الجولة الأولى من مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 أبريل الجاري، فرض حصار على مضيق هرمز المغلق منذ 2 مارس الماضي.

يشار أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا حربا على إيران في 28 فبراير الماضي، أسفرت عن أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل إعلان الهدنة في 8 أبريل الجاري، على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.

وردا على العدوان، أعلنت إيران في 2 مارس الماضي تقييد الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان يمر منه قبل الحرب 20% من صادرات النفط العالمية.

ومع بداية هدنة في 8 أبريل الجاري، أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، ولكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.



