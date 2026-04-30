النائب علي مهران: توجيهات السيسي تعكس رؤية استراتيجية واضحة للدولة نحو تطوير منظومة التعليم

أشاد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادرة اليوم خلال احتفالية عيد العمال، بشأن تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن وزارات العمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بهدف تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وأكد مهران أن هذه الخطوة تعكس رؤية استراتيجية واضحة للدولة المصرية نحو تطوير منظومة التعليم وربطها بشكل مباشر بمتطلبات التنمية وسوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على المنافسة محليا ودوليا.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال هذه اللجان، مطالبا بضرورة موافاته بتقارير دورية تتضمن نتائج أعمال اللجنتين المشار إليهما في البندين الخامس والسادس، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وقياس مدى التقدم في تنفيذ التكليفات الرئاسية.

وأكد النائب علي مهران أن التكامل بين مؤسسات الدولة في هذا الملف الحيوي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.