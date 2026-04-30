ضبط عنصر جنائي أطلق أعيرة نارية في الهواء لترويع المواطنين في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عنصر جنائي؛ لاتهامه بإطلاق أعيرة نارية في الهواء لترويع المواطنين بمنطقة بولاق الدكرور، بعد اعتراضهم على تعاطيه المواد المخدرة.

كانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يوثق قيام أحد الأشخاص بإطلاق عيار ناري في الهواء وترويع المواطنين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه "عنصر جنائي" مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وبندقية خرطوش، وفرد خرطوش، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وإطلاقه عيارا ناريا لترهيب أهالي المنطقة لاعتراضهم على تعاطيه المواد المخدرة والاتجار بها، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.