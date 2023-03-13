بايدن يلتقي برئيسي وزراء بريطانيا وأستراليا لإجراء مباحثات أمنية

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قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يلتقى برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ونظيره الأسترالي أنتوني البانيز، في سان دييجو بكاليفورنيا، اليوم الاثنين، لمناقشة التحالف الأمني المشترك "أوكوس".

ويشار إلى أنه تم تأسيس تحالف أوكوس منذ عام 2021، ويهدف للسماح لأستراليا بالحصول على غواصات ذات قدرات نووية لتعزيز الردع الأمني والعسكري في منطقة المحيطين الهندي-الهادي.

ووفقا للخبراء الأمنيين، فإن التحالف يهدف لمواجهة أي تهديد محتمل من جانب الصين.

وتعتزم أستراليا إنشاء قاعدة عسكرية جديدة للغواصات النووية على ساحلها الشرقي. ويشار إلى أن هناك قاعدة بالفعل على ساحلها الغربي.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها ميناء عسكري كبير في سان دييجو.

وقد أثار التحالف الجديد غضب فرنسا بعد عدم تنفيذ اتفاق لتزويد استراليا بالغواصات بقيمة 56 مليار يورو (59.55 مليار دولار) بسبب معاهدة تأسيس تحالف أوكوس.