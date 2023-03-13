إضرابات بعدة مطارات ألمانية تلغي وتؤخر مئات الرحلات

تسببت إضرابات تحذيرية في عدة مطارات ألمانية اليوم الإثنين، في إلغاء وتأخير مئات الرحلات الأمر الذي أثر على عشرات الركاب.

وذكر متحدث باسم نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات بألمانيا أن العديد من العاملين في مطارات هامبورج وهانوفر وبريمن، وبرلين أضربوا عن العمل، وبعضهم كان أضرب اعتبارا من وقت متأخر مساء أمس الأحد.

وفي أعقاب ذلك، توقفت حركة النقل الجوي بشكل شبه تام تقريبا.

وتركت الإضرابات تأثيرات على مواقع أخرى، ونصحت المطارات الركاب بالاستعلام عن رحلاتهم لدى شركات الطيران.

وحسب بيانات مطار العاصمة الألمانية برلين "بي إي آر"، تم إلغاء نحو 200 رحلة سفر الأمر الذي أثر على نحو 27 ألف راكب، فضلا عن إلغاء نحو ثلث رحلات الوصول المنتظمة والتي بلغ عددها نحو 200 رحلة.

وظلت صالات المطار خاوية إلى حد بعيد، ووقف عدد قليل من المسافرين حائرين أمام لوحات العرض أو جلسوا على العديد من المقاعد الفارغة استعدادا لفترات انتظار طويلة.

وتم إلغاء عشرات الرحلات في مطاري هانوفر وبريمن، ووصل عدد الرحلات الملغاة في مطار هامبورج إلى أكثر من 120 رحلة، وكان لاعبو نادي فيوليا تاورز المحترف في دوري السلة الألماني من بين المتأثرين بإلغاء هذه الرحلات في مطار هامبورج، واضطر الفريق إلى البحث عن طريق آخر للسفر إلى إسرائيل للعب مباراة هناك.