 حال عودتهم للبلاد.. جنوب أفريقيا: اعتقال مزدوجى الجنسية ممن يقاتلون إلى جانب الجيش الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حال عودتهم للبلاد.. جنوب أفريقيا: اعتقال مزدوجى الجنسية ممن يقاتلون إلى جانب الجيش الإسرائيلي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 مارس 2024 - 9:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 مارس 2024 - 9:35 م
كشفت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، عن استعداد بلادها لاعتقال مزدوجي الجنسية من مواطنيها الذين يخدمون في قوات جيش الاحتلال الإسرائيلية عند عودتهم إلى البلاد.

ونقل موقع "آي 24" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن باندور قولها: "لقد أصدرت بالفعل بيانا لتحذير أولئك الذين هم من جنوب أفريقيا، والذين يقاتلون جنبا إلى جنب مع قوات الجيش الإسرائيلي أو في صفوفه؛ نحن مستعدون - عندما تعودون إلى الوطن، سوف نعتقلكم".

كانت جنوب أفريقيا رفعت قضية في محكمة العدل الدولية في يناير المنصرم ضد إسرائيل تتهمها بـ"ارتكاب إبادة جماعية في حربها مع حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة".

وحذرت بريتوريا، في شهر ديسمبر الماضي من أن مواطنيها الذين يقاتلون إلى جانب إسرائيل في غزة قد يواجهون المحاكمة في الداخل، في حين أدان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا مجدداً الصراع ووصفه بأنه إبادة جماعية.

وقالت وزارة الخارجية في جوهانسبرج إنها "تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض مواطني جنوب إفريقيا انضموا إلى الجيش الإسرائيلي للقتال في غزة، أو أنهم يفكرون في القيام بذلك".

وأكدت الوزارة أن: "مثل هذه الأفعال يمكن أن تساهم في انتهاك القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية، مما يجعل مرتكبيها عرضة للمحاكمة في جنوب أفريقيا".

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