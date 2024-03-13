إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل بطريق هوارة الفيوم

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق هواره- الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث مروري انقلاب سيارة نقل بطريق هوارة الزراعي بعد مدخل عزبة شعبان أبو أحمد بدائرة المركز، ووجود مصابين.



انتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة نقل بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة 5 مواطنين، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام.



تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.