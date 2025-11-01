قالت السوبرانو المصرية فاطمة سعيد، إن مراكب الملك خوفو المكتشفة بجوار الهرم الأكبر بالجيزة، كانت شاهدة على بداية رحلته إلى العالم الآخر، مشيرة إلى أنها استخدمت وفق المعتقدات المصرية القديمة لنقل جثمان الملك في آخر رحلاته إلى البر الغربي استعدادًا لدفنه وتحنيطه بكل ما يحتاجه في العالم الآخر.

وأضافت فاطمة سعيد، خلال مشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مساء السبت، أن مراكب الملك خوفو تُعد من أقدم وأكبر وأغرب المراكب في التاريخ، لما تتميز به من دقة في الصناعة وعبقرية في التصميم.

وأوضحت أن "مراكب الشمس" اكتُشفت مدفونة بجوار الهرم الأكبر، وما زالت بحالتها المذهلة بعد مرور آلاف السنين، والأدهى أنها صُنعت بالكامل دون استخدام مسمار واحد.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًّا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

وشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة.

ويمتد المتحف على مساحة إجمالية تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، أي ما يُعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم أو ضعف مساحة متحف اللوفر، ليصبح أحد أضخم المشاريع الثقافية في العالم.