شيرين تكشف عن خيانة أقرب الناس لها بمحنتها: «مفيش أصل ولا عشرة‎!‎‏»‏

تحدثت الفنانة شيرين، عن شعورها بالوحدة وخيانة أقرب الناس لها بعد محنتها الأخيرة.
وأكدت خلال بودكاست «Big Time» مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، عبر شاشة «MBC1» مساء الثلاثاء، أنها شعرت بخيبة أمل كبيرة من الأشخاص الذين ظنت أنهم أصدقاؤها المقربون، قائلة:«أنا كل اللي عرفتهم بأقرب الناس وبأبعد الناس؛ كلهم خونة وخاينين ومفيش أصل ولا عشرة».
من جانبه قاطع الإعلامي عمرو أديب تصريحات شيرين قائلاً: «لا دا أنتي ظاهرة».
وأضافت أنها تأكدت بأن «جميع الناس يرتدون أقنعة»، مستشهدة على ذلك بواقعة طلب أحد الأشخاص مبلغا ماليا بعدما حاولت طرده بسبب تخليه عنها في محنتها.
وروت الواقعة:«وأنا بطرد شخص ما من عندي بقوله أنت ملكش عيش عندي قال لي أنا عايز مبلغ كذا وأمشي، بدل ما يقول لي حقك عليك أنا أسف إني عملت كدا، وهمشي أو يقول لي أنا مش هاين عليا العشرة، كان نفسي أسمع الكلمة دي علشان أطمئن».
وأكدت شيرين أنها شعرت بخيبة أمل كبيرة لأنها كانت تتوقع أن بعض الأشخاص سيقفون بجانبها في محنتها ويظهرون لها بعض مشاعر الود والاهتمام، قائلة:«هو ده اللي وقعني كنت منتظرة حد منهم يبيض وجهي ويطلع زي ما أنا كنت بقول عليه؛ لكن ملقتش».
من جانبها، قالت الفنانة أصالة إنها عانت من شعور مشابه بفقدان الثقة، مشيرة إلى زيارتها العديد من الأطباء النفسيين، قائلة:«أنا لفيت على مليون طبيب نفساني 6 عندي كانوا في وقت واحد و2 لايف كوتش؛ لأني كنت بدأت أفقد الثقة بالناس وأنا أساسا عايشة بالثقة».