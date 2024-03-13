شيرين تكشف عن خيانة أقرب الناس لها بمحنتها: «مفيش أصل ولا عشرة‎!‎‏»‏

تحدثت الفنانة شيرين، عن شعورها بالوحدة وخيانة أقرب الناس لها بعد محنتها الأخيرة‎.‎

وأكدت خلال بودكاست «Big Time» مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، عبر شاشة «MBC1» مساء الثلاثاء، أنها شعرت بخيبة أمل كبيرة من الأشخاص الذين ظنت أنهم أصدقاؤها المقربون، قائلة:«أنا كل اللي عرفتهم ‏بأقرب الناس وبأبعد الناس؛ كلهم خونة وخاينين ومفيش أصل ولا عشرة».‏

من جانبه قاطع الإعلامي عمرو أديب تصريحات شيرين قائلاً: «لا دا أنتي ظاهرة».‏

وأضافت أنها تأكدت بأن «جميع الناس يرتدون أقنعة»، مستشهدة على ذلك بواقعة طلب أحد الأشخاص مبلغا ماليا ‏بعدما حاولت طرده بسبب تخليه عنها في محنتها.‏

وروت الواقعة:«وأنا بطرد شخص ما من عندي بقوله أنت ملكش عيش عندي قال لي أنا عايز مبلغ كذا وأمشي، بدل ما ‏يقول لي حقك عليك أنا أسف إني عملت كدا، وهمشي أو يقول لي أنا مش هاين عليا العشرة، كان نفسي أسمع الكلمة دي ‏علشان أطمئن». ‏

وأكدت شيرين أنها شعرت بخيبة أمل كبيرة لأنها كانت تتوقع أن بعض الأشخاص سيقفون بجانبها في محنتها‎ ‎ويظهرون لها بعض مشاعر الود والاهتمام، قائلة:«هو ده اللي وقعني كنت منتظرة حد منهم يبيض وجهي ويطلع زي ‏ما أنا كنت بقول عليه؛ لكن ملقتش».‏

من جانبها، قالت الفنانة أصالة إنها عانت من شعور مشابه بفقدان الثقة، مشيرة إلى زيارتها العديد من الأطباء النفسيين، ‏قائلة:«أنا لفيت على مليون طبيب نفساني 6 عندي كانوا في وقت واحد و2 لايف كوتش؛ لأني كنت بدأت أفقد الثقة ‏بالناس وأنا أساسا عايشة بالثقة».‏