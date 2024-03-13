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تويوتا وشركات يابانية أخرى تعرض أكبر زيادة في الأجور لمواجهة الانكماش

طوكيو - د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 مارس 2024 - 10:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 مارس 2024 - 10:11 ص

عرضت شركات يابانية كبرى لتصنيع السيارات تتضمن تويوتا موتور كورب ونيسان موتور، اليوم الأربعاء، أكبر زيادة في الأجور منذ عقود، وذلك خلال مفاوضات سنوية بشأن الأجور من شأنها تحديد ما إذا كان يمكن لليابان التغلب على الانكماش المزمن.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن هذا التطور من شأنه أن يمهد الطريق أمام بنك اليابان للتوقف عن سياسة التيسير النقدي غير المسبوقة. وكان البنك المركزي قد أشار إلى أن قرارته بشأن السياسة سوف تعتمد على نتائج المفاوضات.

وكانت حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قد طلبت أكثر من مرة من أصحاب الشركات زيادة الأجور بوتيرة تتجاوز التضخم.

وقالت شركة تويوتا إنها قامت بتلبية طلب نقابتها العمالية، التي طلبت أكبر زيادة في الأجور منذ 1999.

كما وافقت شركة نيسان على زيادة الأجور الشهرية بواقع 18 ألف ين (122 دولار)، فيما تعد أكبر زيادة تقرها الشركة منذ عام 2005 عندما تم تطبيق نظام الأجور الحالي.

يذكر أن المباحثات السنوية بشأن الأجور بدأت منتصف فبراير الماضي، ومن المتوقع أن تختتم بحلول منتصف مارس الجاري في معظم الشركات الكبرى.


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