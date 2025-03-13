مسئول الصحة في أفريقيا: خفض المساعدات الأمريكية يضر بالقدرة على التعامل مع تفشي الأمراض

قال رئيس وكالة الصحة العامة في قارة أفريقيا، اليوم الخميس، إن تخفيضات المساعدات التي قامت بها الولايات المتحدة تضر بقدرة القارة على الاستجابة لتفشي الأمراض، وذلك قبل اجتماع مع وزراء الصحة الإقليميين لمناقشة خيارات تمويل أخرى.

وصرح جان كاسيا، المدير العام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، للصحفيين، إن اجتماع يوم الجمعة مع وزراء الصحة الأفارقة "سيناقش التطورات الأخيرة في تمويل قطاع الصحة على مستوى العالم " ،والجهة التي ربما يأتي منها تمويل أكثر استدامة.

وتحدث كاسيا عن "حقبة جديدة" في تمويل الرعاية الصحية بعد تخفيضات المساعدات الأمريكية التي تركت الأنظمة الصحية في أفريقيا في حالة من الفوضى.

وقد أدى خفض المساعدات، الذي أثر على الحكومات وشركائها في القطاع غير الحكومي، إلى إغلاق أو تعطيل مشاريع تعالج أمراضا تتراوح من الملاريا إلى الإيدز.

لقد فقد الكثير من التمويل المقدم لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا والحكومات الإقليمية جراء قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء معظم عقود المساعدات الخارجية وخفض 60 مليار دولار من إجمالي المساعدات الأمريكية في الخارج.