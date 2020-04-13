المنطقة الاقتصادية بقناة السويس: خفض الأعداد بنسبة 50% من الطاقة العمالية

قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس، إن الهيئة خفضت نسبة العاملين بها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لافتًا إلى خفض الأعداد بنسبة 50% من الطاقة العمالية وتقسيمها على ورديات مختلفة.

أضاف «زكي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأحد، أن الهيئة تتخذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية الأخرى في التعامل مع السفن القادمة إلى الموانئ والعاملين فيها من رعاية صحية وكشف وتطهير، معقبًا: «نتعامل مع الأزمة بكل ما نستطيع حتى نوفر القدرة على أداء عمل الموانئ بشكل منتظم».

وأشار إلى السماح للعاملين الذين يستطيعون إدارة أعمالهم من المنزل بالعمل داخل محل إقامتهم، مؤكدًا على توفير الرعاية اللازمة واتخاذ الاحتياطات بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومحافظي السويس وبورسعيد.

ولفت إلى أن الموانئ داخل الهيئة تعمل بشكل جيد في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، قائلًا إن الهيئة تتواصل مع المستثمرين باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لمحاولة الانتهاء من التعاقدات المختلفة.

وذكر أن الهيئة ستوقع بعض الاتفاقيات إلكترونيًا الفترة المقبلة؛ لزيادة المجالات التي تعمل بها والشركات المساهمة في المنطقة، مشيرًا إلى الإعلان عن حزمة تسهيلات تحفيزية في ميناء شرق بورسعيد؛ لرفع الحركة الملاحية في الميناء، وإنهاء اتفاق مع إحدى الشركات في الإمارات على منطقة صناعية بالعين السخنة.

وأوضح أن الهيئة أجلت توقيع اتفاقيتها مع شركة مرسيدس للسيارات لحين إشعار آخر في ظل أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى استعدادها لتطبيق عقد تداول السيارات الموقع مع شركة تويوتا في ميناء شرق بورسعيد.