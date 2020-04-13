نتنياهو يعلن حظر تجوال لمدة 36 ساعة في نهاية عيد الفصح اليهودي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، حظر تجوال آخر لمدة 36 ساعة، ومنع الإسرائيليين من الخروج بأعداد كبيرة وإقامة ولائم العشاء مع أكثر من عائلة خلال اليومين الأخيرين من عطلة عيد الفصح اليهودي التي تستغرق أسبوعا واحدا.

وقال في مؤتمر صحفي متلفز "خلال فترة حظر التجول من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي، يوم الثلاثاء، وحتى الساعة الخامسة صباح الخميس، فإن من الضروري البقاء في حدود مدنكم ومجتمعاتكم".

وطالب نتنياهو الإسرائيليين الاستمرار في أخذ قيود وزارة الصحة الرامية إلى احتواء فيروس كورونا على محمل الجد.

كما طلب نتنياهو من الأشخاص الاحتفال بعشاء ليلة الثلاثاء، الذي يتوج عطلة أسبوع واحد فقط داخل الأسرة الأساسية.

وأعلن نتنياهو أيضا أنه سيتم السماح للمخابز بفتح أبوابها عقب نهاية عيد الفصح مع غروب يوم الأربعاء.

وحتى مساء اليوم، سجلت إسرائيل 113حالة وفاة و11 ألف و235 حالة إصابة بفيروس كورونا.