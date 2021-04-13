قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم الحجز رسميًا على السفينة الجانحة إيفرجيفن أمس الاثنين، نافيًا التزام القناة بدفع أية تعويضات للسفن المتضررة من الأزمة.
وأكد رئيس القناة بذلك ما نشرته "الشروق" مساء أمس عن صدور أمر تحفظي من محكمة الإسماعيلية الاقتصادية بالحجز على السفينة.
وأضاف ربيع أنه من المتوقع الانتهاء من التحقيقات في جنوح السفينة البنمية بحلول يوم الخميس المقبل، بينما تستمر المفاوضات حتى بعد هذا التاريخ.
وذكر ربيع، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الاثنين، أن قناة السويس تضررت بصورة بالغة من أزمة السفينة الجانحة، معقبًا: «معندناش غلط خالص».
وذكر أن الشركة المالكة للسفينة الجانحة تفاصل في المبالغ المطلوبة كتعويض عن الضرر الواقع على قناة السويس نتيجة الحادث، موضحًا أن الشركة تفاصل في 90% من المبلغ المطلوب: «مش عاوزين يدفعوا حاجة»، على حد قوله.
وأوضح أنه حال نجاح المفاوضات وتم الحصول على التعويض المطلوب، فإنه سيتم شراء معدات جديدة، رغم أن القناة تستورد معدات بالفعل دون الحاجة إلى هذا المبلغ، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.