قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم الحجز رسميًا على السفينة الجانحة إيفرجيفن أمس الاثنين، نافيًا التزام القناة بدفع أية تعويضات للسفن المتضررة من الأزمة.

وأكد رئيس القناة بذلك ما نشرته "الشروق" مساء أمس عن صدور أمر تحفظي من محكمة الإسماعيلية الاقتصادية بالحجز على السفينة.

وأضاف ربيع أنه من المتوقع الانتهاء من التحقيقات في جنوح السفينة البنمية بحلول يوم الخميس المقبل، بينما تستمر المفاوضات حتى بعد هذا التاريخ.

وذكر ربيع، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الاثنين، أن قناة السويس تضررت بصورة بالغة من أزمة السفينة الجانحة، معقبًا: «معندناش غلط خالص».

وذكر أن الشركة المالكة للسفينة الجانحة تفاصل في المبالغ المطلوبة كتعويض عن الضرر الواقع على قناة السويس نتيجة الحادث، موضحًا أن الشركة تفاصل في 90% من المبلغ المطلوب: «مش عاوزين يدفعوا حاجة»، على حد قوله.

وأوضح أنه حال نجاح المفاوضات وتم الحصول على التعويض المطلوب، فإنه سيتم شراء معدات جديدة، رغم أن القناة تستورد معدات بالفعل دون الحاجة إلى هذا المبلغ، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.