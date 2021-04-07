مواعيد عرض برامج قناة اقرأ في رمضان

انتهت قنوات اقرأ الفضائية الثلاث العربية والانجليزية والفرنسية من تصوير برامجها المسجلة المعدة لشهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى تجهيز استوديوهاتها للبرامج المباشرة على القنوات ومواقعها على التواصل الاجتماعي وعلى منصة "تابع" بالإضافة إلى بث برامج منوعة تم تصويرها في مختلف دول العالم.

تبدأ الخريطة البرامجية بباقة كبيرة من البرامج المنوعة منها برنامج "فتاوى رمضان" للشيخ الدكتور عبدالله المصلح، والذي يأتي على الهواء مباشرة الساعة ٢:٣٠ظهراً بتوقيت القاهرة، ليجيب على أسئلة واستفسارات المشاهدين، وبرنامج "أسماء الله الحسنى" مع الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري الساعة ٥:١٥ مساء، والبرنامج الشهير "المرآة" الذي يأتي بموسمه الثالث هذا العام ويقدمه الإعلامي القدير محمد صلاح الدين الجعبري، وضيفه الدائم الدكتور محمد نوح القضاة الساعة ٤:٤٥ مساء، وبرنامج المسابقات "تراتيل رمضانية" في موسمه الثاني، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل الشبلي وضيفه الدائم الشيخ الدكتور ايمن سويد الساعة ١٠:٢٠ مساء، وبرنامج أنوار" مع الإعلامي والباحث الإسلامي، راضي سعيد الساعة ٦:٥٥ مساء ويستضيف نخبة من علماء الأزهر الشريف، والبرنامج التقني "التقنية بكل بساطة" في موسمه الثاني، مع الخبير التقني أسامة عصام الدين الساعة ٦:٢٥مساء وبرنامج "وقفة مع آية" الجزء الخامس مع الشيخ صلاح باعثمان الساعة ٦:١٠مساء، وبرنامج المسابقات "بلابل الحرم" مع عبدالعزيز القدير الساعة ٦:٤٠ مساء، وبرنامج "كفاية ذنوب" تقديم د. رشا نبيل الساعة ١:٤٥ ظهرا، وبرنامج "ختامه مسك" مع الدكتورة رفيدة حبش، الساعة ٢:٠٠ ظهرا، وبرنامج "أحسن القصص" مع الدكتور سعيد القاضي الساعة ٤:١٥ عصرا، وبرنامج "بستان السيرة" مع فيصل الكاف الساعة ٤:٠٠ عصرا وبرنامج الطبخ "عيش وملح" في موسمه الثاني، مع الشيف عدنان يماني، الساعة ١:٠٠ ظهرا، وعدد كبير من البرامج الرمضانية المنوعة بالإضافة الى نقل حي ومباشر لصلاة التراويح من الحرمين المكي والمدني وثالث الحرمين الشريفين المسجد الاقصى في فلسطين.