اتفاق على إنشاء مجلس أعمال موريتاني أوكراني

اتفقت موريتانيا وأوكرانيا، اليوم الثلاثاء، على إنشاء مجلس أعمال بين البلدين يهدف للنهوض بمبادلاتهما التجارية وزيادة حجم التجارة والاستثمارات.

وتم اللقاء عبر تقنية الفيديو كوفرانس بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية ونظيرتها الاوكرانية جرى خلاله استعراض فرص وافاق الاستثمار في موريتانيا.

وقال رئيس غرفة التجارة الموريتانية احمد باب ولد اعلي إن الاقتصاد الموريتاني كان يعتمد تقليديا على القطاع الريفي المتمثل في الزراعة والرعي والتجارة قبل أن تظهر قطاعات الصيد والطاقة والمعادن من ذهب وحديد ونحاس وفوسفات وجبس وكبريت وتربة نادرة.

وأوضح ولد أعلي أنه إلي جانب الاكتشافات الغازية الكبيرة في حقل" احميم" المشترك بين موريتانيا والسنغال والتي تضاعفت باكتشافات جديدة داخل المياه الإقليمية الموريتانية، تتوفر بالبلاد المزيد من الثروات يضيق المقام عن ذكرها مما تتيح فرصا هائلة ونادرة للاستغلال والتحويل والتسويق.

بدوره قدم رئيس غرفة التجارة والصناعة الاوكرانية جينادي تشيزيكوف عرضا مختصرا عن نشاطات غرفته وثمن هذا اللقاء الذي قال إنه يعتبر الأول من نوعه بين الغرفتين.