 اعتقال 29 متهما بالتطرف الديني في عدة محافظات عراقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اعتقال 29 متهما بالتطرف الديني في عدة محافظات عراقية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 13 أبريل 2022 - 11:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 أبريل 2022 - 11:10 ص

اعتقل جهاز الأمن الوطني العراقي، 29 متهماً بالتطرف الديني في عدة محافظات (بغداد، ذي قار، بابل، القادسية ، المثنى ، البصرة، ميسان، واسط، النجف الأشرف).

وقال الجهاز ـــ في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء، إنه تنفيذاً لأوامر قبض قضائية، تمكنت عناصر الجهاز من القبض على 29 متهماً بالانتماء إلى حركات متطرفة، من خلال مواصلة الجهاز حملته الموسعة لملاحقة واعتقال عناصر تلك الحركات المتطرفة التي تحاول الإساءة إلى المعتقدات والرموز الدينية وتهديد السلم المجتمعي.

وأكد إحالة المتهيمن إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

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